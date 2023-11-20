Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил 20 ноября, что трагедия произошла в результате шторма в море. На борту судна находилось 12 членов экипажа.

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Что рассказали о трагедии власти Турции

Али Ерликая рассказал, что судно потеряло связь после выхода из порта в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.

Контакт с 12 членами экипажа, которые были на корабле, до сих пор не установлен,

– заявил глава МВД Турции.

К слову, 19 ноября регион охватил мощный шторм. Из-за непогоды воздушные и морские суда не могли начать поисковые работы.

Что этому предшествовало