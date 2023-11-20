Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил 20 ноября, что трагедия произошла в результате шторма в море. На борту судна находилось 12 членов экипажа.
Смотрите также Россия не выводит корабли в Черное море: в ВМС объяснили, что стало причиной
Что рассказали о трагедии власти Турции
Али Ерликая рассказал, что судно потеряло связь после выхода из порта в районе Карадениз Эрегли в Зонгулдаке. Далее оно врезалось в волнорез и затонуло.
Контакт с 12 членами экипажа, которые были на корабле, до сих пор не установлен,
– заявил глава МВД Турции.
К слову, 19 ноября регион охватил мощный шторм. Из-за непогоды воздушные и морские суда не могли начать поисковые работы.
Что этому предшествовало
- Иностранные журналисты написали 19 ноября, что грузовое судно Kafkametler перестало выходить на связь у побережья Черного моря. На борту находились 12 членов экипажа.
- Инцидент произошел во время шторма. Капитан судна Kafkametler еще утром 19 ноября сумел сообщить, что корабль дрейфует к волнорезу у Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции.
- После этого экипаж перестал выходить на связь. Из-за непогоды Турция не могла развернуть поисковую операцию.