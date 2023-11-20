Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив 20 листопада, що трагедія трапилась внаслідок шторму в морі. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу.

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Що розповіла про трагедію влада Туреччини

Алі Єрлікая розповів, що судно втратило зв'язок після виходу з порту в районі Караденіз Ереглі в Зонгулдаку. Далі воно врізалося у хвилеріз та затонуло.

Контакт із 12 членами екіпажу, які були на кораблі, досі не встановлено… Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно,

– заявив глава МВС Туреччини.

До речі, 19 листопада регіон охопив потужний шторм. Через негоду повітряні та морські судна не могли почати пошукові роботи.

Що цьому передувало