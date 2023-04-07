В Черновцах мужчина из-за парковки ударил воина, только вернувшегося с фронта

В Черновцах возник конфликт между местным и военным Романом Ставчанским. Воин впервые через год вернулся домой с фронта.

Муж возмутился, что боец якобы занял его место на парковке. Поэтому злоумышленник ударил военного в лицо, выкрикнув ему фразу "Вы за***ли, военные".

Важно Избиение воина в Хмельницком: помощнику священника объявили о подозрении

Об этой ситуации рассказал брат пострадавшего военный Александр Ставчанский. Он призвал местных жителей помочь найти авто обидчика.

Не поделил стоянку и нецензурными словами оскорбил моего брата, который вслед услышал слова "Вы за**али военные", после чего ударил в лицо моего брата, и скрылся с места происшествия,

– рассказал Ставчанский.



Машина обидчика / Фото Олександра Ставчанского