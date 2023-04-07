В Черновцах мужчина из-за парковки ударил воина, только вернувшегося с фронта

7 апреля 2023, 11:11
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Александр Ставчанский

В Черновцах возник конфликт между местным и военным Романом Ставчанским. Воин впервые через год вернулся домой с фронта.

Муж возмутился, что боец якобы занял его место на парковке. Поэтому злоумышленник ударил военного в лицо, выкрикнув ему фразу "Вы за***ли, военные".

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Об этой ситуации рассказал брат пострадавшего военный Александр Ставчанский. Он призвал местных жителей помочь найти авто обидчика.

Не поделил стоянку и нецензурными словами оскорбил моего брата, который вслед услышал слова "Вы за**али военные", после чего ударил в лицо моего брата, и скрылся с места происшествия,
– рассказал Ставчанский.


Машина обидчика / Фото Олександра Ставчанского

 

 

Автор: Ольга Музика