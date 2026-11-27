Россияне продолжают терроризировать украинские города ударными беспилотниками. Во время воздушной тревоги в Черновцах прогремели взрывы.

Глава местной администрации предупреждал жителей об опасности.

Что известно об атаке?

Около 14.51 воздушную тревогу желтого уровня объявили для Днестровского района. Затем она распространилась на Черновицкий, Вижницкий районы.

В 15:20 было известно о БПЛА над областным центром. "Немедленно покиньте общественные места!", – написал Руслан Осипенко.

Уже в 15:22 были слышны взрывы. Местные телеграмм-каналы писали о возможном сбитии БпЛА, однако призывали быть внимательными с обломками.

По неподтвержденной информации, в городе было попадание. В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях. Если такие данные появятся, мы обязательно обновим материал.

Напомним, ранее взрывы гремели также в Прикарпатье. Тогда сообщалось, что дрон летел в сторону Бурштынской ТЭС.