Полицейские наблюдали с улыбкой: в Черновицком ТЦК избили задержанного

В Черновцах расследуют избиение мужчины в помещении военкомата. Событие произошло еще в июле 2022 года, однако получило огласку недавно после того, как в сети оказалось соответствующее видео.

После того, как появилось видео с избиением мужчины, в Черновицком областном центре комплектования заявили, что проводят служебную проверку.

Смотрите также Избиение и "упаковка" мужчин военкоматом: ДБР расследует нарушения в Тернопольском ТЦК

По факту избиения мужчины возбуждено уголовное производство

Как рассказали в ТЦК, по этому факту возбуждено уголовное производство. Однако в военкомате утверждают, что сообщений об уголовном производстве в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало.

В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия,

– говорится в сообщении.

Полицейские наблюдали за избиением мужчины

Суспільне сообщает, что в редакцию анонимно прислали видео с камер наблюдения в помещении ТЦК в Черновцах.

Кадры датированы 30 июля 2022 года. Около 03:30 мужчину в наручниках завели, вероятно, в госучреждение двое полицейских. Также в помещении появился мужчина в штатском, который головой ударил задержанного, когда тот сделал несколько шагов к нему.

Избиение мужчины, вероятно, в Черновицком ТЦК: смотрите видео

Впоследствии на видео появились люди в военной форме. Один из них стал избивать задержанного. На кадрах заметно несколько полицейских, наблюдавших за избиением мужчины. Один из них даже улыбался.

Также в кадре снова появляется мужчина в штатском, который продолжает избивать задержанного. Полиция снова только наблюдала за ситуацией и не препятствовала избиению.

В конце концов, мужчина подписал документ, после чего его вывели.

Как мужчина оказался в ТЦК

Детали инцидента с избиением мужчины в Черновицком ТЦК приводит Суспільне со ссылкой на анонимный источник.

Неизвестный вызвал полицию в комендантский час из-за якобы издевательства над животным. Вызов не подтвердился, после чего мужчину, который жил по адресу вызова, забрали патрульные в неизвестном направлении.

Источник сообщил журналистам, что патрульные привезли мужчину в Черновицкий ТЦК.

Сообщается, что в ТЦК находились трое работников центра и посторонние люди, которые в присутствии патрульных совершали физическое и психологическое насилие над мужчиной, чтобы он подписал повестку.