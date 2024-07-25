В Дагестане неизвестные забаррикадировались в доме: писали об угрозе теракта

В дагестанском Каспийске вооруженные люди забаррикадировались в жилом доме. Жителей многоэтажки эвакуировали.

Российские спецслужбы окружили двор дома, кроме того, там отключили электричество. Что происходит в Дагестане, передает 24 Канал.

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Ситуация в Дагестане

Как отмечают российские СМИ, в доме забаррикадировались преступники, находящиеся в розыске. По предварительной информации, речь идет о подозреваемых в организации терактов. Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске уже проводят спецмероприятия.

На месте работают ФСБ, МЧС, ОМОН и сотрудники других оперативных служб. Сейчас оперативники ведут переговоры с преступниками, заблокировавшимися в квартире. На месте также заметили тяжелую технику.

К дому в Каспийске пригнали тяжелую технику / фото росСМИ

Также местные телеграм-каналы пишут, что в одной из квартир силовики нашли самодельное взрывное устройство. В то же время некоторые паблики пишут, что информация об угрозах взорвать дом может быть фейком.

Что происходит в Каспийске: смотрите видео

Примерно в 10 часов вечера СМИ сообщили, что оперативники начали пускать жителей в дом. В то же время задержанных якобы нет.