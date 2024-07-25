Російські спецслужби оточили двір будинку, крім того, там відключили електрику. Що відбувається у Дагестані, передає 24 Канал.

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Ситуація в Дагестані

Як зазначають російські ЗМІ, у будинку забарикадувалися злочинці, що перебувають у розшуку. За попередньою інформацією, йдеться про підозрюваних в організації терактів. Співробітники правоохоронних органів у Каспійську вже проводять спецзаходи.

На місці працюють ФСБ, МНС, ОМОН та співробітники інших оперативних служб. Наразі оперативники ведуть переговори з злочинцями, що заблокувалися у квартирі. На місці також помітили важку техніку.

До будинку у Каспійську пригнали важку техніку / фото росЗМІ

Також місцеві телеграм-канали пишуть, що в одній з квартир силовики знайшли саморобний вибуховий пристрій. Водночас деякі пабліки пишуть, що інформація про погрози підірвати будинок може бути фейком.

Що відбувається у Каспійську: дивіться відео

Приблизно о 10 годині вечора ЗМІ повідомили, що оперативники почали пускати мешканців у будинок. Водночас затриманих нібито немає.