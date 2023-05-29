Российские добровольцы изрядно потролили пограничников страны-террориста. Они в очередной раз указали им на то, что защита границы России – никудышная.
Обратите внимание Губернатор Белгородщины мечтает о "присоединении Харькова", но не принимает во внимание важный нюанс
"Приветствие" российским пограничникам от РДК
Бойцы Русского добровольческого корпуса решили снова перейти границу с Россией. Цель операции добровольцы пообещали озвучить позже.
Вчера пограничники России отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями,
– написали бойцы.
Бойцы РДК снова Бойцы РДК перешли российскую границу / Фото РДК
Рейд российских добровольцев в Белгородской области
- 22 мая Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" показал кадры возле табличек в населённых пунктах Белгородской и Брянской области. Впоследствии они сообщили, что "освободили" Козинку, Гору-Подол и продвинулись в Грайворон.
- Российские добровольцы рассказали, что через несколько дней рейда успели продвинуться на 42 квадратных километра. Пока неизвестно, сколько именно людей участвовали в операции.
- В РДК и "Свободе России" заявили, что во время рейда потеряли двух бойцов. Еще 10 военных ранены. В то же время, за время проведения операции добровольцам удалось взять пленных и "затрофеить" немало техники.
- Между тем спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что РДК проводила операцию на территории Белгородщины для того, чтобы создать "полосу безопасности". В то же время, Украина к действиям российских добровольцев непричастна, хотя и наблюдает за ними с вниманием и интересом.
- В ГУР МО объяснили информацию о том, что российские добровольцы использовали американское оружие. По информации разведки, бойцы использовали оружие, которое отвоевали у оккупантов, захвативших его в ВСУ.