В Дергачах были взрывы: в результате обстрелов начался пожар

Вечером 1 июля в Дергачах Харьковской области были слышны взрывы. Вражеские ракеты "прилетели" в частный сектор.

В небе виднеется дым и исчез свет. Местные жители сообщают, что в городе начался пожар.

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Россияне обстреляли Харьковскую область во время воздушной тревоги

Местные телеграм-каналы писали, что "прилетело" в частный дом, после чего начался пожар. Впоследствии в ГСЧС подтвердили информацию. В результате обстрела вспыхнул частный дом и загорелись хозяйственные постройки. Огонь охватил не менее 140 квадратных метров. Информации о погибших или раненых пока нет.

Обратите внимание, что в 21:10 1 июля на Харьковщине объявили о воздушной тревоге. Она длилась недолго, поскольку в 21:39 уже объявили об отбое. Но, кроме ракетных обстрелов, оккупанты обстреливают Харьковскую область из артиллерии.

Ситуация на Харьковщине сложная

Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и Харьковской области. Как рассказывают местные жители, худшее всегда начинается после 23:00.

В частности, за минувшие сутки:

Россияне обстреляли Слободской район Харькова. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по индустриальному району. Повреждены промышленные здания. Начался пожар, но спасатели его быстро ликвидировали.

На территории области враг в течение суток бил по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, производственные мощности. Пожарные ликвидировали несколько пожаров.

В Изюмском районе в результате обстрелов погибли 3 человека, еще 2 получили взрывные травмы. В Чугуевском районе погиб 1 человек, 1 получил ранения.

В Харькове и в Харьковском районе в больницы госпитализировали по 1 человеку.

Заметим, что в Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Враги обороняют занятые территории, а в районе Изюма оккупанты перегруппировываются и пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска.

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