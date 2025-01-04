В морге Днепра мародеры обокрали погибших военных на более чем 1,5 миллиона гривен

В Днепре будут судить членов организованной группы, которые похитили со счетов погибших военных суммарно более 1,5 миллиона гривен. Они получили доступ в морг, где забирали у воинов телефоны и симки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

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Что известно о мародерстве в морге с военными

По данным следствия, обвиняемые, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных. Также среди группировки был ИТ-шник, который в дальнейшем менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших воинов.

В дальнейшем обвиняемые снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета,

– рассказали правоохранители.

В общем злоумышленникам удалось обокрасть 20 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона гривен. Сейчас все участники группы находятся под стражей.

Мародеры грабили павших военных ВСУ / фото прокуратуры

Обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем уже направили в суд.