В Днепре мотоциклист на скорости сбил полицейского. Это случилось, когда за ним гналась полиция.

Мотоциклист перед этим превысил скорость и проехал на красный свет. Инцидент произошел на улице Днепра 1 мая.

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В Днепре мотоциклист-нарушитель сбил полицейского

В Днепре на Набережной Заводской мотоциклист избегал погони и сбил полицейского. По предварительной информации, все живые,

– говорится в сообщении.

На кадрах с камер наблюдения заметно, как мотоциклист сбил полицейского: видео

Полиция преследовала мотоциклиста за нарушение ПДД

Патруль преследовал гонщика за превышение скорости и запрет проезда светофора на красный свет. Полицейские просто вели погоню, пытаясь задержать, имея полное право открыть огонь на поражение, приняв его за диверсанта,

– написал Антон Геращенко.

Он также объяснил, что нарушитель позволил себе в военное время превысить скорость, не реагируя на просьбу остановиться.

"В результате этот мотоциклист совершил умышленный наезд на полицейского, и "отправил" его в больницу с открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой головы", – сообщил советник главы МВД.

В Днепре действуют ограничения на громкие авто и мотоциклы

Днепровский горсовет сообщил, что с 24 апреля в Днепре запретили ездить на автомобилях и мотоциклах с глушителем-"прямотоком" и выхлопными системами без шумопоглотителя.

Причина ограничения – местные люди путают шум от громкого транспорта с перемещением военной техники.

Теперь в городе до прекращения военного положения у водителей, которые будут нарушать правила или превышать скорость, будут изымать транспорт.

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Известно, что прямоток – это глушитель для транспортного средства, не имеющий специальных перегородок, поглощающих шум. Его используют для выброса дымовых газов.