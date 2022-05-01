В Днепре мотоциклист на скорости сбил полицейского
В Днепре мотоциклист на скорости сбил полицейского. Это случилось, когда за ним гналась полиция.
Мотоциклист перед этим превысил скорость и проехал на красный свет. Инцидент произошел на улице Днепра 1 мая.
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В Днепре мотоциклист-нарушитель сбил полицейского
В Днепре на Набережной Заводской мотоциклист избегал погони и сбил полицейского. По предварительной информации, все живые,
– говорится в сообщении.
На кадрах с камер наблюдения заметно, как мотоциклист сбил полицейского: видео
Полиция преследовала мотоциклиста за нарушение ПДД
Патруль преследовал гонщика за превышение скорости и запрет проезда светофора на красный свет. Полицейские просто вели погоню, пытаясь задержать, имея полное право открыть огонь на поражение, приняв его за диверсанта,
– написал Антон Геращенко.
Он также объяснил, что нарушитель позволил себе в военное время превысить скорость, не реагируя на просьбу остановиться.
"В результате этот мотоциклист совершил умышленный наезд на полицейского, и "отправил" его в больницу с открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой головы", – сообщил советник главы МВД.
В Днепре действуют ограничения на громкие авто и мотоциклы
- Днепровский горсовет сообщил, что с 24 апреля в Днепре запретили ездить на автомобилях и мотоциклах с глушителем-"прямотоком" и выхлопными системами без шумопоглотителя.
- Причина ограничения – местные люди путают шум от громкого транспорта с перемещением военной техники.
- Теперь в городе до прекращения военного положения у водителей, которые будут нарушать правила или превышать скорость, будут изымать транспорт.
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