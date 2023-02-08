В Днепре мужчину похоронили прямо посреди двора: что говорят в полиции

В Днепровском районе города Днепра местные обнаружили могилу мужчины прямо-таки на территории жилого дома. В полиции отметили, что на теле погибшего повреждения не обнаружены.

Представитель пресс-службы Главного управления полиции Днепропетровской области в комментарии 24 Канала подтвердил, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение. В нем, собственно, говорится, что жители одного из жилых домов Днепровского района обнаружили могилу мужчины во дворе дома.

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Открыто уголовное производство

Известно, что телесные повреждения на теле мужчины эксперты не нашли. То есть приходится говорить о том, что он умер естественной смертью. Однако правоохранители все же открыли производство по статье об умышленном убийстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации – статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "естественная смерть". Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти,

– сообщил 24 Канала представитель пресс-службы полиции.

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Жителя Киевской области приговорили к 9 годам тюрьмы. Известно, что он был фотографом, вербовал детей и снимал их в обнаженном виде.

Кроме того, недавно Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на Федеральную службу безопасности России. Коллаборант "за свои старания" надеялся получить от оккупантов квартиру в Крыму.

Также бывшему главе Херсонской ОВА объявили подозрение. Экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы. Заметим, что, вероятно, речь идет о Геннадии Лагуте. По версии следствия, он незаконно присвоил транспортное средство, которое стоит около 500 тысяч гривен.

Следует всегда помнить, что нужно делать, когда умер близкий человек. Если это случилось днем, то следует немедленно вызвать участкового врача, а если ночью – карету скорой помощи. Кроме того, нужно получить от полиции протокол осмотра трупа. Если есть такая необходимость, то правоохранители имеют право выписать направление на судебно-медицинское вскрытие.