В Днепре будут прощаться с семьей военного, убитой российской ракетой: дата и место
6 октября 2022 , 01:44Читати новину українською
Источник:Борис Филатов
Днепряне 6 октября будут прощаться с семьей военного, погибшей от удара российской ракеты. Бабушку, мать и двоих детей проведут в последний путь.
Церемония прощания состоится в 11:00 в Свято-Духовском храме на проспекте Металлургов, 43. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Похоронят семью на Краснопольском кладбище в 13.00.
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Пожалуйста, приходите все, кто хочет провести в последний путь бабушку Аллу, мать Наталью и маленьких Василису с Иваном,
– написал Филатов.
Также чиновник отметил, что церемония должна проходить без СМИ.
Что известно о гибели семьи
- Ночью 29 сентября россияне нанесли очередной террористический удар по Днепру. В результате обстрела были повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажек.
- Ракета оккупантов унесла жизни целой семьи: бабушки, матери и двоих детей. Отец семьи – украинский защитник, который сейчас воюет в Донецкой области.
- На руинах дома увидели пса Крыма, который выл от отчаяния. Его фото облетело сеть. Собака также пострадала в результате взрыва. У четырехлапого диагностировали контузию.
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