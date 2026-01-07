Сразу после взрывов на Днепропетровщине и в Запорожье исчезло свет или скачет напряжение

В Днепропетровской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги. После этого в нескольких районах Днепра, Запорожья и Кривого Рога пропал свет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. В Днепре и Запорожье местами также нет водоснабжения.

Что известно о блэкауте в Днепропетровской и Запорожской областях 7 января?

В Днепровском районе примерно в 22:00 прогремел взрыв. После громких звуков у многих горожан исчез свет. О перебоях с электричеством сообщают и в других городах – в Кривом Роге, Каменском, Павлограде и Синельниково.

Днепр погрузился в темноту после взрывов: смотрите видео

По словам очевидцев, перед отключением света было видно две сильных вспышки в небе. Кроме того, в сети пишут о перепадах напряжения. Кое-где оно поднимается даже до 300 вольт.

У ДТЭК отметили, что из-за вражеской атаки в Днепропетровской области ввели аварийные отключения. Восстановительные работы начнутся, когда завершится воздушная тревога.

Стоит отметить! Во время взрывов в Днепропетровском районе продолжалась воздушная тревога. Ее объявили еще в 21:57. О движении дронов в областной центр не сообщалось, но БпЛА двигались на Кривой Рог.

Электроэнергия исчезла не только на Днепропетровщине, но и в Запорожье. Обесточены сразу несколько районов города.

У ГСЧС ранее отметили, что россияне вечером 7 января ударили несколькими БпЛА по Запорожью. Жертв и пострадавших нет, но повреждено здание магазина и объект рядом.

Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, из-за вражеской атаки действуют ограничения электроснабжения. На местах аварий работают специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы сейчас работают от генераторов.

Последствия атаки дронов по Запорожью / Фото ГСЧС области

Где жители могут получить помощь и электричество?

В Запорожской области для жителей работают пункты несокрушимости.

Полицейские Днепропетровщины напоминают, что граждане, в которых исчезла электроэнергия, могут получить помощь в пунктах несокрушимости и пунктах обогрева, расположенных в отделах полиции.

Здесь вы можете согреться, подзарядить гаджеты и подключиться к сети Интернет. Операторы отдела службы 102 работают в условиях отсутствия электроэнергии без каких-либо ограничений. Отделы полиции имеют генераторы для предоставления полицейских услуг,

– говорится в сообщении.

