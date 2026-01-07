Сразу после взрывов на Днепропетровщине и в Запорожье исчезло свет или скачет напряжение
- В Днепропетровской области и Запорожье после взрывов пропал свет, кое-где нет водоснабжения.
- В Запорожье из-за атаки дронов действуют ограничения электроснабжения.
В Днепропетровской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги. После этого в нескольких районах Днепра, Запорожья и Кривого Рога пропал свет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. В Днепре и Запорожье местами также нет водоснабжения.
Смотрите также Угроза с неба для Украины: где сейчас движутся российские дроны
Что известно о блэкауте в Днепропетровской и Запорожской областях 7 января?
В Днепровском районе примерно в 22:00 прогремел взрыв. После громких звуков у многих горожан исчез свет. О перебоях с электричеством сообщают и в других городах – в Кривом Роге, Каменском, Павлограде и Синельниково.
Днепр погрузился в темноту после взрывов: смотрите видео
По словам очевидцев, перед отключением света было видно две сильных вспышки в небе. Кроме того, в сети пишут о перепадах напряжения. Кое-где оно поднимается даже до 300 вольт.
У ДТЭК отметили, что из-за вражеской атаки в Днепропетровской области ввели аварийные отключения. Восстановительные работы начнутся, когда завершится воздушная тревога.
Стоит отметить! Во время взрывов в Днепропетровском районе продолжалась воздушная тревога. Ее объявили еще в 21:57. О движении дронов в областной центр не сообщалось, но БпЛА двигались на Кривой Рог.
Электроэнергия исчезла не только на Днепропетровщине, но и в Запорожье. Обесточены сразу несколько районов города.
У ГСЧС ранее отметили, что россияне вечером 7 января ударили несколькими БпЛА по Запорожью. Жертв и пострадавших нет, но повреждено здание магазина и объект рядом.
Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, из-за вражеской атаки действуют ограничения электроснабжения. На местах аварий работают специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы сейчас работают от генераторов.
Последствия атаки дронов по Запорожью / Фото ГСЧС области
Где жители могут получить помощь и электричество?
В Запорожской области для жителей работают пункты несокрушимости.
Полицейские Днепропетровщины напоминают, что граждане, в которых исчезла электроэнергия, могут получить помощь в пунктах несокрушимости и пунктах обогрева, расположенных в отделах полиции.
Здесь вы можете согреться, подзарядить гаджеты и подключиться к сети Интернет. Операторы отдела службы 102 работают в условиях отсутствия электроэнергии без каких-либо ограничений. Отделы полиции имеют генераторы для предоставления полицейских услуг,
– говорится в сообщении.
Где были атаки России за прошедшие сутки?
Россия массированно ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу. В результате атаки ранены 8 человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Враг частично разрушил два частных предприятия и инфраструктуру.
Одесская область также оказалась под вражеским ударом. Пострадала портовая инфраструктура. Известно о двух жертвах и 8 раненых людей. Во время атаки было повреждено административное здание, грузовой транспорт и контейнеры с маслом.
В общем прошлой ночью россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой и 95 ударными БПЛА. Сбить удалось 81 вражеский беспилотник.