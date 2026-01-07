Если в вашем регионе раздается тревога – позаботьтесь о собственной безопасности. О том, где летят "Шахеды" и другое российское вооружение, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Люди не нужны": у Украины появился шанс получить новое средство для сбивания дронов

Где движутся российские дроны?

Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта

21:32, 7 января

БпЛА с юга и востока на Кривой Рог.

21:01, 7 января

БпЛА на Сумщине, мимо Хотинь.

20:55, 7 января

БпЛА на Херсонщине, курс северный, вектор – Кривой Рог.

20:39, 7 января

Группа БпЛА с ТОТ Херсонщины, курс северо-западный.

20:35, 7 января

БпЛА курсом на Краматорск.

19:44, 7 января

БпЛА с юго-восточного направления курсом на Кривой Рог.

19:32, 7 января

Разведывательный БпЛА противника на юге Николаевщины.

19:16, 7 января

БпЛА с юга и курсом на Запорожье.

19:00, 7 января

БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.

18:46, 7 января

БпЛА с юга курсом на Днепр.

18:23, 7 января

БпЛА з севера курсом на Кривой Рог.