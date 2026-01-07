Якщо у вашому регіоні лунає тривога – потурбуйтеся про власну безпеку. Про те, де летять "Шахеди" та інше російське озброєння, пише 24 Канал.

Де рухаються російські дрони?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

21:01, 7 січня

БпЛА на Сумщині, повз Хотінь.

20:55, 7 січня

БпЛА на Херсонщині, курс північний, вектор – Кривий Ріг.

20:39, 7 січня

Група БпЛА з ТОТ Херсонщини, курс північно-західний.

20:35, 7 січня

БпЛА курсом на Краматорськ.

19:44, 7 січня

БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Кривий Ріг.

19:32, 7 січня

Розвідувальний БпЛА противника на півдні Миколаївщини.

19:16, 7 січня

БпЛА з півдняі курсом на Запоріжжя.

19:00, 7 січня

БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

18:46, 7 січня

БпЛА з півдня курсом на Дніпро.

18:23, 7 січня

БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.