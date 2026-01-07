Якщо у вашому регіоні лунає тривога – потурбуйтеся про власну безпеку. Про те, де летять "Шахеди" та інше російське озброєння, пише 24 Канал.

Дивіться також "Люди не потрібні": в України з'явився шанс отримати новий засіб для збиття дронів

Де рухаються російські дрони?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта