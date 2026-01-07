Якщо у вашому регіоні лунає тривога – потурбуйтеся про власну безпеку. Про те, де летять "Шахеди" та інше російське озброєння, пише 24 Канал.
Де рухаються російські дрони?
Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта
БпЛА на Сумщині, повз Хотінь. БпЛА на Херсонщині, курс північний, вектор – Кривий Ріг. Група БпЛА з ТОТ Херсонщини, курс північно-західний. БпЛА курсом на Краматорськ. БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Кривий Ріг. Розвідувальний БпЛА противника на півдні Миколаївщини. БпЛА з півдняі курсом на Запоріжжя. БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг. БпЛА з півдня курсом на Дніпро. БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.
