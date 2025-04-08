Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрыве в Днепре

Россия продолжает наносить удары по Украине. В ночь на 9 апреля взрывы в очередной раз прогремели в Днепре.

В Днепре слышны звуки взрыва,

– говорится в сообщении.

Уже в 22:36 появилась информация о повторных взрывах в городе. Добавим, что в 22:22 в Воздушных силах предупреждали о движении российских ударных БпЛА в направлении Днепра.

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Позже появилась информация о повторных взрывах в городе.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях вражеской атаки на Днепр.

К слову, повторная серия взрывов также прозвучала в Харькове. На месте попаданий возник пожар.