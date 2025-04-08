Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Дніпрі
Росія продовжує завдавати ударів по Україні. У ніч на 9 квітня вибухи в черговий раз пролунали у Дніпрі.
У Дніпрі чутно звуки вибуху,
– йдеться у повідомленні.
Вже об 22:36 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Додамо, що об 22:22 в Повітряних силах попереджали про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпра.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Пізніше з'явилася інформація про повторні вибухи у місті.
Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки на Дніпро.
До слова, повторна серія вибухів також пролунала у Харкові. На місці влучань виникла пожежа.