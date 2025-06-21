В Днепре прогремели взрывы: город под ударом "Шахедов"

Взрывы прогремели в пригороде Днепра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Актуально Киевщину и ряд областей атакуют "Шахеды": где сейчас раздается тревога

“Шахеды” атакуют Днепр

В 23:45 20 июня Воздушные силы написали, что в направлении Днепра движутся вражеские БпЛА с юго-востока. А уже после 0:15 местные ресурсы заявили о взрывах.

Предварительно, работала ПВО. Также телеграм-каналы сообщают о сбитии. Пока нет никакой официальной информации о последствиях взрывов.

Тревога в Днепропетровской области продолжается. Объявили ее еще в 20:36. То есть Днепропетровщина "красная" уже почти 4 часа.

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Добавим, что перед 12 ночи взрывы в результате ударов "Шахедами" и другими БпЛА также раздавались на Киевщине, в Сумах и в Запорожском районе. В Сумах ударный дрон "Ланцет" попал в дом, а в Запорожье ранения получила беременная женщина.