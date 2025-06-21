21 июня, 00:24
В Днепре прогремели взрывы: город под ударом "Шахедов"
Основні тези
- В Днепре прогремели взрывы после полуночи 21 июня.
- Город находится под ударом "Шахедами".
- Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и заявляют о сбитии.
Россия в очередной раз массированно атакует Украину "Шахедами". После полуночи 21 июня громко было в Днепре.
Взрывы прогремели в пригороде Днепра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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