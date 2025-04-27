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27 апреля, 01:49
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В Днепре прогремели взрывы: на город летели вражеские дроны

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Днепре ночью 27 апреля прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за вражеских дронов.
  • Взрывы слышали в 01:47, а вражеские БПЛА двигались также в направлении Запорожской области.

В Днепре поздно ночью 27 апреля прогремели взрывы. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Днепре

Тревогу Днепропетровской области объявили еще в 22:33 27 апреля. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Об угрозе для Днепра стало известно в 00:41.

Внимание, город Днепр! В вашем направлении вражеские БПЛА с севера! Находитесь в укрытиях!
– отметили военные.

Взрыв в Днепре был слышен в 01:47. Об этом писали местные корреспонденты.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – сообщили журналисты Суспильного.