В Днепре прогремели взрывы

Утром 4 июля российские беспилотники продолжили кружить по Украине. Взрывы прогремели в Днепре.

Также было громко в Кривом Роге. Очередную воздушную тревогу в области объявили в 09.37, передает 24 Канал.

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Взрывы в Днепре

В 10:29 Воздушные силы сообщали о вражеских ударных БПЛА на западе Днепропетровщины, которые двигаются курсом на запад и юг.

В 10:57 раздались первые взрывы в Днепре. Через минуту произошли повторные.

Напомним, что в ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину, запустив 550 воздушных целей, из них 539 дронов разных типов и 11 ракет – баллистических и крылатых.

По словам спикера Воздушных сил, этот обстрел стал самым массированным по количеству использованных за одну атаку "Шахедов". Их было 330 человек.

Основным направлением удара стала столица. Там несколько часов не стихали взрывы. Город охватили пожары, вызвавшие высокий уровень загрязненности воздуха.