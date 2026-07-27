В ГСЧС рассказали, есть ли угроза для населения.

Какие последствия удара по Днепру?

Оказалось, что оккупанты атаковали одно из предприятий города.

В результате обстрела был поврежден трубопровод аммиака.

В настоящее время все задвижки емкостей перекрыты, утечка аммиака остановлена. Угрозы населению нет. Концентрация аммиака в воздухе контролируется,

– сообщили спасатели.

Напомним, что враг ударил по Днепру около 5 утра. Местные власти сообщили об поврежденных предприятии, многоквартирных домах, магазинах и автомобилях.

К слову, под российскими обстрелами также находилась Никопольщина. Там поврежден детский сад, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, хлебный киоск. Пострадали 2 человека, среди них – 6-летний мальчик.

В Синельниковщине повреждены гимназия, предприятие и частный дом, а в Павлограде возник пожар на открытой местности.

Отметим, что ночью Россия запустила 147 беспилотников по Украине. Силы ПВО сбили 123 дрона. К сожалению, 21 беспилотник попал на 10 локациях, еще на семи объектах упали обломки БПЛА.

Под ночными ударами оказались Запорожье, Сумы, Харьков. В частности, в результате авиаударов по Запорожью погиб 76-летний мужчина. В Сумах тоже есть травмированые. Враг сбросил на город семь КАБов, а также атаковал дронами. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры, предприятие и ТЦ.