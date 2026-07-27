У ДСНС розповіли, чи є загроза для населення.

Які наслідки удару по Дніпру?

Виявилося, що окупанти атакували одне з підприємств міста. Внаслідок обстрілу було пошкоджено трубопровід аміаку.

Наразі всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено. Загрози для населення немає. Концентрація аміаку у повітрі контролюється,

– повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що ворог вдарив по Дніпру близько 5-ої ранку. Місцева влада повідомила про понівечені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини та автівки.

До слова, під російським обстрілом також перебувала Нікопольщина. Там пошкоджено дитячий садок, об'єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, хлібний кіоск. Постраждали 2 людей, серед них – 6-річний хлопчик.

На Синельниківщині пошкоджені гімназія, підприємство та приватний будинок, а у Павлограді виникла пожежа на відкритій місцевості.

Зауважимо, що уночі Росія запустила 147 безпілотників по Україні. Сили ППО збили 123 дрони. На жаль, 21 безпілотник влучив на 10 локаціях, ще на семи об'єктах впали уламки БпЛА.

Під нічними ударами опинилися Запоріжжя, Суми, Харків. Зокрема, внаслідок авіаударів по Запоріжжю загинув 76-річний чоловік.

У Сумах теж є травмовані. Ворог скинув на місто сім КАБів, а також атакував дронами. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури, підприємство і ТЦ.