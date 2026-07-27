Уночі повітряна тривога тривала годинами, а сили ППО працювали по цілях одразу в кількох регіонах.

Скільки дронів запустила Росія?

За даними Повітряних сил, ворог випустив 147 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Shahed", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії та з тимчасово окупованих районів України.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 08:00, українським військовим вдалося знешкодити 123 ворожі дрони.

На жаль, без наслідків атака не минула. 21 дрон влучив на десяти локаціях, а ще на семи об'єктах виявили уламки збитих безпілотників.

Нагадаємо, що уночі росіяни скинули КАБи на Запоріжжя. Попередньо, загинув 67-річний чоловік. Внаслідок обстрілу зруйновано два житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будівлі та автомобілі.

Окрім того, комбінованих ударів зазнало місто Суми. Щонайменше 7 КАБів росіяни скинули на обласний центр. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Постраждали 5 людей.

Також російські дрони вдарили по одному з підприємств та торговельному центру.