В Днепре прозвучала серия взрывов, громко было и в Кривом Роге

Россияне продолжают проводить атаки на украинские города с помощью ракетного вооружения. В результате под ударом, в частности, оказался Днепр.

Об этом сообщает 24 Канал.

Какие подробности атаки известны?

Воздушная тревога для большинства районов Днепропетровской области была объявлена примерно в 01:10. Вскоре после этого в Военно-воздушных силах ВСУ сообщили о движении высокоскоростной цели в направлении областного центра и Кривого Рога.

Уже в 01:12 в Днепре раздались взрывы. Вскоре после этого там снова раздались громкие звуки. Взрывы также потрясли Кривой Рог и Каменское. На данный момент дополнительной информации о вражеской атаке и ее последствиях нет.

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Напомним, незадолго до взрывов в Днепропетровской области также произошли громкие события в Киеве. По данным местных властей, противник совершил атаку ракетами по столице; сообщалось о последствиях в Святошинском и Оболонском районах.

Также отметим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете российских бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". По предварительным данным, их количество на данный момент составляет от 4 единиц.