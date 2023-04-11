В Днепре – сильный пожар: вспыхнула исправительная колония

Вечером 11 апреля в Днепре произошел масштабный пожар. Предварительно, возгорание началось на территории 89 колонии.

Об этом сообщили в местных телеграмм каналах. Собственно там и опубликовали видео с места происшествия, передает 24 Канал.

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Над городом – черный дым

По словам очевидцев, черный густой дым, поднявшийся над городом, виден с обоих берегов. Отмечают, что пожар произошел на жилом массиве Западный, где расположена Днепровская исправительная колония №89.

Пожар произошел около 18:30.

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Впоследствии Суспильне Днепр с ссылкой на комментарий ГСЧС сообщило, что на территории учреждения горели мешки с вторсырьем.

По состоянию на 19:30 пожар был ликвидирован. К счастью, погибших и травмированных нет.

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