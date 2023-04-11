В Днепре – сильный пожар: вспыхнула исправительная колония
Вечером 11 апреля в Днепре произошел масштабный пожар. Предварительно, возгорание началось на территории 89 колонии.
Об этом сообщили в местных телеграмм каналах. Собственно там и опубликовали видео с места происшествия, передает 24 Канал.
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Над городом – черный дым
По словам очевидцев, черный густой дым, поднявшийся над городом, виден с обоих берегов. Отмечают, что пожар произошел на жилом массиве Западный, где расположена Днепровская исправительная колония №89.
Пожар произошел около 18:30.
В Днепре горит колония: смотрите видео
Впоследствии Суспильне Днепр с ссылкой на комментарий ГСЧС сообщило, что на территории учреждения горели мешки с вторсырьем.
По состоянию на 19:30 пожар был ликвидирован. К счастью, погибших и травмированных нет.
Над городом поднял столб черного дыма: видео
В Киеве на Крещатике произошел пожар: что известно
- Напомним, что в этот же день в столице сообщали о сильном возгорании. В 10:05 мэр города Виталий Кличко сообщил о пожаре на Крещатике. Загорелся третий этаж учебного этажа университета имени Карпенко-Карого.
- Глава столицы сообщил, что пожар удалось локализовать на площади в 10 квадратных метров. Впоследствии в ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 09:41.
- По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания. В 10:15 пожар уже был ликвидирован. По предварительным данным спасателей никто не пострадал.