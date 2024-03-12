Причины взрывов пока неизвестны. Не исключено, что это был контролируемый подрыв боевой части ракеты возле Днепра.

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Что известно

Днем после отбоя воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. По информации от местных, взрыв слышали в разных частях города. Причины взрыва пока неизвестны.

Ранее, в Новоалександровской общине Днепровского района, было объявлено о проведении контролируемого подрыва боевой части ракеты примерно в период с 12:30 до 16:00.

В сообщении отметили, что это может быть громко.

Важно! Сейчас местные власти и ГСЧС не комментировали, что произошло. 24 Канал пытается получить более подробную информацию о причинах взрыва.

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