Причини вибухів наразі невідомі. Не виключено, що це був контрольований підрив бойової частини ракети біля Дніпра.

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Що відомо

Вдень після відбою повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. За інформацією від місцевих, вибух чули у різних частинах міста. Причини вибуху наразі невідомі.

Раніше, у Новоолександрівській громаді Дніпровського району, було оголошено про проведення контрольованого підриву бойової частини ракети приблизно в період з 12:30 до 16:00.

У повідомленні зазначили, що це може бути гучно.

Важливо! Наразі місцева влада та ДСНС не коментували, що сталося. 24 Канал намагається отримати детальнішу інформацію про причини вибухи.