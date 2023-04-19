В Днепре слышали взрыв: в нескольких областях – воздушная тревога

В Днепре вечером 19 апреля были слышны звуки взрыва. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

О взрыве сообщили около 21:10. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в Днепре работает ПВО. Он попросил не игнорировать тревогу.

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Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, она давно проходит в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко также попросил не игнорировать сигнал "воздушной тревоги". Он призвал сохранять информационную тишину, ведь чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны.

Удар по Одесской области: что известно

Ночью 19 апреля россияне ударили беспилотниками по Одесской области. Сигнал тревоги раздался около 2 часов ночи. Мониторинговые группы начали сообщать о пусках фальш-целей и беспилотников с юга. Сразу после сигнала тревоги в городе раздалась серия мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Большинство дронов было уничтожено, но, к сожалению, были попадания по объекту общественной инфраструктуры.

В ОВА сообщили, что обошлось без пострадавших. На месте возник пожар, поэтому были привлечены чрезвычайники.