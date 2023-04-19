Про вибух повідомили близько 21:10. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у Дніпрі працює ППО. Він попросив не ігнорувати тривогу.

До речі Ворог "Шахідами" вдарив по Одещині, є влучання в об'єкт інфраструктури

Повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, вона давно триває на Луганщині та в окупованому Криму.

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко також попросив не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Водночас він закликав зберігати інформаційну тишу, адже надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони.

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Вночі 19 квітня росіяни вдарили безпілотниками по Одеській області. Сигнал тривоги пролунав близько 2 години ночі. Моніторингові групи почали повідомляти про пуски фальш-цілей та безпілотників з Півдня. Відразу після сигналу тривоги у місті пролунала серія потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

Більшість дронів було знищено, але, на жаль, були влучення по об’єкту громадської інфраструктури.

В ОВА повідомили, що минулось без постраждалих. На місці виникла пожежа, тому залучили надзвичайників.