В Днепре слышали взрыв: Воздушные силы сообщают о работе ПВО

Враг в очередной раз атакует Украину. Днем, 31 июля, в Днепре местные слышали взрыв.

Об этом сообщают местные паблики и корреспонденты Суспильного, пишет 24 Канал. Заметим, что на тот момент в области была объявлена ​​воздушная тревога. Советуем к отбою находиться в укрытии.

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В Днепре прогремели взрывы

В 16:07 на территории Днепропетровской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже в 16.11 в сети появилась первая информация о взрывах в регионе, российские захватчики атаковали дронами.

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– сообщили журналисты.

В Воздушных силах сообщили, что в регионе продолжалась работа противовоздушной обороны по разведывательному дрону. Глава Днепропетровской ОВА позже подтвердил эту информацию в своем телеграмм-канале.

"В области снова работали защитники неба. И снова – на отлично! В регионе сбили еще один разведывательный БПЛА", – объяснил он.