Про це повідомляють місцеві пабліки та кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на той момент в області було оголошено повітряну тривогу. Радимо до відбою перебувати в укритті.
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У Дніпрі прогриміли вибухи
О 16:07 на території Дніпропетровської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 16:11 у мережі з'явилися перша інформація про вибухи у регіоні, російські загарбники атакували дронами.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– повідомили журналісти.
У Повітряних силах повідомили, що у регіоні тривала робота протиповітряної оборони по розвідувальному дрону. Очільник Дніпропетровської ОВА пізніше підтвердив цю інформацію у своєму телеграм-каналі.
"В області знову працювали оборонці неба. І знову – на відмінно! У регіоні збили ще один розвідувальний БпЛА", – пояснив він.