В Днепре слышали взрывы: на город летели дроны

В Днепре прогремели взрывы. Воздушная тревога в области продолжается уже час.

На город летели дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Днепре?

В Днепре около 23:12 слышали взрывы. Об этом сообщили коремпонденты Общественного.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:15. В 22:42 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БПЛА на Днепр.

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Напомним, взрывы в этот же вечер раздавались в Харькове. В 19:45 стало известно о прилете вражеского БПЛА "Черника" по центральной части города в Киевском районе. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом. По данным корреспондентов Общественного, уже в 20:43 в городе прогремел повторный взрыв.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано еще одно попадание в центре города, неподалеку от первого прилета.