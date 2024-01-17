Оккупанты продолжают совершать воздушные атаки на Украину. Вечером 17 января ракетная опасность была объявлена для юго-восточных регионов.

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Взрывы в Днепре

После 17.00 Воздушные силы анонсировали угрозу ракетных ударов для Херсонщины, Днепропетровщины, Запорожья и Кировоградщины.

В 17.23 появилось сообщние, что в направлении Днепра летит ракета. Через две минуты в городе уже раздавались взрывы.

Как отмечают мониторинговые каналы, работала местная ПВО по ракете X – 59.

Уже в 17.29 тревогу для четырех областей отменили.

Впоследствии стало известно, что в Днепровском районе военные ПВК "Восток" уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

Оккупанты ударили по Харькову баллистикой

К вечеру 16 января российские захватчики атаковали Харьков ракетами С-300. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре. Десятки людей пострадали. Все они – гражданские. Среди пострадавших по состоянию на утро 17 января находились 13 человек, два из которых в тяжелом состоянии. Это 43-летняя женщина, получившая тяжелое проникающее ранение. А также 39-летняя жительница города.

В частности, противник попал в трехэтажное здание медучреждения, там пожар вспыхнул на двух этажах.

К счастью, частная клиника на момент удара не работала.

Также разбито 14 автомобилей.

Одесса находилась под ударами "Ониксов"

В ночь на 17 января враг массированно атаковал Одесщину дронами, а затем ударил ракетами.

Они попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.