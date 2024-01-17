Окупанти продовжують здійснювати повітряні атаки на Україну. Увечері 17 січня ракетну небезпеку оголошували для південно-східних регіонів.
Дивіться також Постраждали люди та інфраструктура: наслідки масової атаки дронами по Одесі
Вибухи у Дніпрі
Після 17:00 Повітряні сили анонсували загрозу ракетних ударів для Херсонщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Кіровоградщини.
О 17:23 з'явилося повідомлення, що у напрямку Дніпра летить ракета. За дві хвилини у місті вже лунали вибухи.
Як зазначають моніторингові канали, то працювала місцева ППО по ракеті X – 59.
Вже о 17:29 тривогу для чотирьох областей скасували.
Згодом стало відомо, що у Дніпровському районі військові ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Окупанти вдарили по Харкову балістикою
Надвечір 16 січня російські загарбники атакували Харків ракетами С-300. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. Десятки людей постраждали. Усі вони – цивільні. Серед потерпілих станом на ранок 17 січня перебувало 13 осіб, дві з яких у важкому стані. Це 43-річна жінка, яка отримала тяжке проникаюче поранення. А також 39-річна жителька міста.
Зокрема, противник влучив у триповерхову будівлю медзакладу, там пожежа спалахнула на двох поверхах.
На щастя, приватна клініка на момент удару не працювала.
Також розтрощено 14 автівок.
Одеса перебувала під ударами "Оніксів"
У ніч проти 17 січня ворог масовано атакував Одещину дронами, а потім вдарив ракетами.
Вони поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.
Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.