В Днепре рухнула автобусная остановка: причиной стал сильный ветер

В Днепре, на проспекте Поля рухнула остановка общественного транспорта. Это произошло из-за сильного ветра. К месту происшествия прибыли спасатели. Порывы ветра в Днепре, по данным синоптиков, имели скорость до 18 метров в секунду.

В соцсетях писали, что на остановке в этот момент были люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное медиа "Информатор".

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Как рухнула остановка в Днепре

Происшествие произошло на проспекте Поля в центральном районе Днепра. На место прибыли спасатели. В соцсетях писали, что на остановке общественного транспорта в момент обвала были две женщины.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что никто не пострадал.

В полиции прокомментировали ситуацию, отметив, что люди не были травмированы. С письменными заявлениями в полицию также никто не обращался.

Причиной разрушения стали сильные порывы ветра, которые не выдержало старое сооружение остановки. Его скорость, по данным синоптиков достигала до 18 метров в секунду.

В Днепре обвалилась остановка общественного транспорта: фото "Информатора"

Остановка не единственное, что повредил сильный ветер в Днепре. Медиа также писало, что он снёс билборд возле ТРЦ "Караван".