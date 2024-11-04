У соцмережах писали, що на зупинці в цей момент були люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве медіа "Інформатор".

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Як завалилася зупинка у Дніпрі

Подія сталася на проспекті Поля у центральному районі Дніпра. На місце прибули рятувальники. У соцмережах писали, що на зупинці громадського транспорту в момент обвалу були дві жінки.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що ніхто не постраждав.

У поліції прокоментували ситуацію, зазначивши, що люди не були травмовані. З письмовими заявами до поліції також ніхто не звертався.

Причиною руйнування стали сильні пориви вітру, які не витримала стара споруда зупинки. Його швидкість, за даними синоптиків сягала до 18 метрів на секунду.

У Дніпрі обвалилася зупинка громадського транспорту: фото "Інформатора"

Зупинка не єдине, що пошкодив сильний вітер у Дніпрі. Медіа також писало, що він зніс білборд біля ТРЦ "Караван".