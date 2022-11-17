В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы: есть попадание в объекты инфраструктуры

Утром 17 ноября воздушная тревога раздалась в большинстве областей Украины. Во время нее в Днепре раздались взрывы.

Утром 17 ноября жителей большинства областей Украины предупредили о возможном ракетном ударе. Воздушная тревога звучала сначала на Юге и Востоке, а затем перекинулась также в Центр и Север нашего государства. Вскоре стало известно о взрывах в Днепре, передает 24 канал.

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В Днепре слышали взрывы

О взрывах в Днепре в 08:31 сообщили корреспонденты "Суспільного". Как отмечают в телеграмм-канале monitor, вероятно сработала ПВО. Местные СМИ вскоре заметили, что в Днепре после взрывов исчез свет. Також мешканці повідомляють про проблеми зі зв'язком.

Уже в 08.44 появилась информация о взрывах в Черкасской и Полтавской областях. Как отмечают в monitor , сработала ПВО. Через минуту система обороны выполняла свою работу в Харьковской области, где тоже прогремели взрывы.

К слову, последнюю враги решили параллельно атаковать также ракетами типа С-300. В этом же телеграмм-канале заметили, что снаряды оккупанты выпустили из Белгородской области.

В 09:20 поступило сообщение от заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Он отметил, что оккупанты обстреляли Днепр. Зафиксировано попадание в два объекта инфраструктуры. По предварительной информации, один человек пострадал. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия атаки.

Заметим, что сначала в 07:26 поступило сообщение о возможной атаке из акватории Черного моря. Оттуда могли выпустить "Калибры", ведь на дежурстве находится один подводный ракетоноситель с четырьмя снарядами. Кроме того, из оккупированных территорий могли вылететь дроны-камикадзе.

Спустя менее 20 минут в monitor отметили, что наблюдается активность стратегической авиации врага. Ее зафиксировали на Каспийском направлении. Тогда заметили, что воздушная тревога может прозвучать по всей территории Украины.

Так и вышло. Уже в 08:44 карта сирен покраснела полностью. Поэтому мы призываем вас не игнорировать возможную угрозу с неба и находиться в укрытиях, пока не будет отбоя.

Мы не исключаем, что враг продолжает совершать массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. Накануне оккупанты выпустили более 90 крылатых ракет, 73 из которых удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, некоторые из них попали в цель.

Что известно о массированной атаке 15 ноября

В тот день воздушную тревогу объявили после полудня в ряде областей. Поступала информация о возможной угрозе атак по стратегической авиации.

Ближе к 15:00 карта воздушных тревог покраснела полностью. В 15:06 появилось первое сообщение о взрывах. Оно поступило из Киева.

К сожалению, во время атаки погибла жительница столицы. Обломок российской ракеты попал в дом на Печерске. В результате вспыхнул пожар. Во время ее ликвидации спасатели достали тело женщины.

Еще одна жительница Киевской области погибла на кладбище. Ее жизнь унес обломок другой ракеты, который упал в тот момент, когда она приходила на могилу к своему мужу.

Заметим, что тогда взрывы раздавались в ряде областей нашей страны. Оккупанты били по объектам критической инфраструктуры. В результате украинцы остались без света, воды и связи.

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