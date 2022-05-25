В Днепре вспыхнул пожар: виднеется столб дыма, хотя прилетов не было

На Правом берегу Днепра 25 мая возник пожар. Над городом поднимался столб густого дыма, который виден из разных частей города.

Подходящие фото и видео появились в местном телеграмм-канале. Сообщается, что ни взрывов, ни "прилетов" тогда в городе не было.

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На обнародованных кадрах видны огромные столбы черного дыма. Что именно могло стать причиной пожара неизвестно.

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Оккупанты обстреляли Днепр

Отметим, что 24 мая российские кафиры ночью обстреливали Днепропетровщину из "Ураганов". Теперь там серьезные разрушения инфраструктуры. "Прилеты" зафиксировали по железнодорожной инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Туда прилетела ракета, взрыв образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщал, что россияне били по селам Малая Костромко и Ганновка. Обстрелы на линии столкновения враг ведет из РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов, зафиксировали даже применение боевой авиации. Чудом обошлось без пострадавших. Несмотря на это, ситуацию в Кривом Роге и в районе полностью контролируют ВСУ. Улицы усиленно патрулируют и проверяют.

Беспокойно было и на Запорожье

Российские кафиры к утру 25 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Известно, что армия агрессора выпустила по мирному городу 4 крылатых ракеты. Одну из них сбили Силы противовоздушной обороны.

Представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев рассказал , что от удара пострадала гражданская инфраструктура в Шевченковском и Александровском районах. Повреждения получили не менее 62 домов и торговый центр "Аврора". В зданиях выбило окна, а в здании ТЦ разрушены магазины.

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От утреннего ракетного удара по Запорожье погибла женщина, а еще 4 человека пострадали. В настоящее время они находятся в больницах города.