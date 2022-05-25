Відповідні фото та відео з'явилися у місцевому телеграм-каналі. Повідомляють, що ані вибухів, ані "прильотів" тоді у місті не було.

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На оприлюднених кадрах видно величезні стовпи чорно диму. Що саме могло стати причиною пожежі наразі невідомо.

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Окупанти обстріляли Дніпро

Зауважимо, що 24 травня російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "Ураганів". Тепер там серйозні руйнування інфраструктури. "Прильоти" зафіксували по залізничній інфраструктурі. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Туди прилетіла ракета, вибух утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав.

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомляв, що росіяни били по селах Мала Костромка та Ганнівка. Обстріли на лінії зіткнення ворог веде із РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів, зафіксували навіть застосування бойової авіації. Дивом минулось без постраждалих. Попри це, ситуацію у Кривому Розі та районі повністю контролюють ЗСУ. Вулиці посилено патрулюють та проводять перевірки.

Неспокійно було і на Запоріжжі

Російські окупанти над ранок 25 травня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі. Відомо, що армія агресора випустила по мирному місту 4 крилаті ракети. Одну з них збили Сили протиповітряної оборони.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв розповів, що від удару постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському та Олександрівському районах. Пошкоджень зазнали щонайменше 62 будинків та торговий центр "Аврора". У будівлях повибивало вікна, а в будівлі ТЦ зруйновані магазини.

Зверніть увагу! Від ранкового ракетного удару по Запоріжжі загинула жінка, а ще 4 людей постраждали. Наразі вони перебувають у лікарнях міста.