На Днепропетровщине мужчина избил 8-летнего мальчика с врожденным недугом: ребенок в тяжелом состоянии

В Каменском, что в Днепропетровской области, мужчину подозревают в избиении восьмилетнего мальчика. Известно, что ребенка госпитализировали.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры в нанесении тяжких телесных повреждений мальчику подозревают 44-летнего жителя города Каменское. Там отметили, что пострадавший ребенок является племянником подозреваемого.

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На Днепропетровщине мужчина сильно избил ребенка

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили о том, мужчина проживал с пятью детьми своих жены и сестры, пока те находились за границей.

Там отметили, что в течение длительного времени на почве гнева из-за проблем со здоровьем 8-летнего племянника мужчина наносил ему многочисленные удары рукой и ремнем по телу.

Известно, что ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас мальчик находится в отделении интенсивной терапии.

Прокуроры пытаются выяснить, страдали ли другие дети от жестокого поведения мужчины. Об этом сообщили в комментарии для "УП. Жизнь" в отделе информационной политики прокуратуры.

"Продолжается досудебное расследование. С детьми работает психолог. После этого следователи будут проводить допросы", – отмечают в прокуратуре.

Сейчас дети находятся под опекой своей бабушки. Известно, что следователи обратились в Службу по делам детей, чтобы решить, лишать ли мать родительских прав.

Относительно подозреваемого, то его взяли под стражу. Так, мужчине сообщено о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку.

В случае, если суд докажет вину подозреваемого, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

В Киеве отец избил свою дочь

В начале 2023 года в Оболонском районе Киева отец избил свою 13-летнюю дочь. Ребенка с синяками на лице заметила местная жительница, которая и вызвала полицию. Впоследствии девочка рассказала, что дома ее избил отец за якобы плохое поведение.

Свой комментарий предоставили и родители потерпевшей девочки. Так, они объяснили, что дома во время ссоры ребенок не реагировала на их замечания и не слушалась, поэтому отец применил к ней физическую силу, ударив несколько раз в лицо. После конфликта семья пошла спать, а на утро обнаружила отсутствие дочери.