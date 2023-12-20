Около 17:01 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы около 17:08 предупредили жителей Днепра и поселка Илларионово об опасности и призвали их как можно скорее пройти вукрытия.

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Что известно об атаке

Некоторые жители Днепра и пригорода могли слышать громкие звуки. Впоследствии мониторинговые каналы объяснили это работой ПВО.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже подтвердил эту информацию. По его словам, ПВО уничтожила вражескую цель.

Минус вражеская ракета! Ее Воздушное командование "Восток" сбило в Днепровском районе. Небо над областью чистое,

– написал он.

Он поблагодарил наших защитников и защитниц.

Около 17:20 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.

Россия также атаковала Никопольщину

Сергей Лысак сообщил, что 20 декабря Россия терроризировала Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты в течение дня 5 раз били артиллерией и выпустили 11 ударных БПЛА. Захватчики попали по Никополю, а также по Марганецкой, Покровской сельской и Мировской общинах.

Больше всего от вражеских атак досталось Никополю. Там пострадали два парня – 21 и 22 лет. Они будут лечиться дома,

– заявил глава Днепропетровской ОВА.

Кроме этого россияне повредили в Никополе транспортную остановку, линию электропередач, автомобиль, 8 хозяйственных построек и 11 частных домов. Также есть разрушения в Мировской общине. Там повреждены 2 машины и хозяйственное сооружение.

Последствия российской агрессии на Никопольщине / Фото Сергея Лысака

Россия часто терроризирует Днепропетровщину