Связаны дети и полная антисанитария: в Днепропетровском интернате обнаружили вопиющие нарушения
Сотрудники Офиса омбудсмана Дмитрия Лубинца проинспектировали Днепропетровский дом-интернат. Как оказалось, дети живут в бесчеловечных условиях.
Лубинец заверил, что ситуация в интернате находится уже неделю под его контролем. По словам омбудсмана, мониторинговая группа обнаружила, что дети живут в ужасающих условиях и систематически подвергаются избиению со стороны воспитателей.
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Какие нарушения обнаружили в интернате
Как сообщается, один воспитанник интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил, что у парня нервный приступ, однако в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом.
Также инспекция выявила другие случаи применения к подопечным и воспитанникам физического ограничения. Более того, для фиксации детей нередко используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.
Такие действия администрации и персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращения или наказания, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
– говорится в сообщении.
Кроме того, мониторинговая группа зафиксировала следующие нарушения:
- систематические случаи получения подопечными телесных повреждений. В докладных записках персонала говорится о травмировании детей в результате падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила подтверждения об осмотре травмированных врачами;
- некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду;
- для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный к эксплуатации;
- не хватает персонала;
- нет самого простого укрытия: во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.
- некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте;
- несоответствие минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.
- тараканы в пищеблоке.
Лубинец утверждает, что для восстановления нарушенных прав воспитанников интерната были направлены соответствующие письма реагирования в правоохранительные органы и Днепропетровскую ОВА.