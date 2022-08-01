путинские прихвостни в Донецке разворовали деньги, выделенные на день памяти детей-жертв войны

В среду, 27 июля, на территории квазиреспублики "ДНР" устроили день памяти детей-жертв войны. На организацию страна-агрессор выделила несколько миллионов рублей, которые успешно разворовали.

Об этом свидетельствуют источники 24 канала в разведке. Там добавили, что главарь пророссийских боевиков на Донбассе денис пушилин играл не последнюю роль в дерибане денег.

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Для организации "памятных" мероприятий собрали целый оргкомитет. Но фактически все деньги разворовали. Вместо этого сделали обычный митинг и положили игрушки к псевдомемориалу.

Впечатляет, но вместе с тем оккупанты разбрасывали мины-лягушки во многих районах Донецка. Вероятно для того, чтобы на мемориале появились новые имена детей.

Выпрыгивающая мина (в народе мина-лягушка) – противопехотная осколочная мина кругового поражения. Она выпрыгивает вверх и взрывается, нанося максимальный ущерб не только взрывной волной, но и обломками.





Кто вошел в оргкомитет / Фото источников 24 канала в разведке

Только по официальным данным на утро 19 июля в результате вооруженной агрессии россии и полномасштабной войны в Украине погибли 353 ребенка, еще более 676 детей были ранены. Эти цифры страшные, но неокончательные. Больше можно узнать только тогда, когда появится доступ к территориям, которые сегодня временно оккупированные врагом. Но и тогда, чтобы определить точную цифру пострадавших до последнего ребенка, понадобятся годы.

Также 191 ребенок находится в розыске Национальной полиции Украины. Следует заметить, что не все они исчезли именно на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Однако с большинством действительно случилось именно это.

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