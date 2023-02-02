Местные — обижены: в Донецк прибыли ФСБшники для открытия своего офиса и "наведения порядка"

Руководство ФСБ отправило в оккупированный Донецк своих специалистов, которые должны переформатировать так называемую "МГБ" и упорядочить работу "согласно российским законам". Для местных террористов это означает отлучение от кормушки и будущие увольнения.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в середине января российские кураторы начали реализовывать свой план по "интеграции Донбасса" в жизнь. Для этого в оккупированные территории отправили ряд офицеров, которым поставили задачу очистить структуру "МГБ" от нежелательных элементов.

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Для боевиков так называемой "ДНР", долгое время действовавших под эгидой ФСБ, но имевших условную автономию, подобные реформы не обещают ничего хорошего. Потому что теперь их будут увольнять и заменять российскими специалистами.

Никто не хочет терять бизнес

Понятно, что ничего нового в появлении ФСБшников на украинском Востоке нет, потому что их структура действовала здесь даже задолго до 2014 года. Российские спецслужбы подкупали местных чиновников и милиционеров, вербовали будущих боевиков и готовили пророссийские сети для развязывания войны на Донбассе.

Когда же Путин аннексировал Крым и создал квазиреспублики, все "консервы" вскрылись, а ФСБшники начали "легализовать" своих агентов во "власти" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

После того как прошли первые месяцы АТО, а ситуация на линии фронта стабилизировалась, российские спецслужбы активно приступили к развертыванию работы своей структуры в Донецке, Луганске и других захваченных городах.

Поскольку Кремль на тот момент играл в игру "ихтамнет", о создании на Донбассе филиалов ФСБ и полиции усилиями исключительно российских специалистов речь не шла. Представители оккупационных администраций создали так называемые "МГБ" и "народную милицию", которые напрямую подчинялись Москве, но при этом состояли на 99% местных жителей.

Костяком "министерства госбезопасности" стали бывшие милиционеры, предавшие присягу и повевшиеся на предложение перейти на работу в структуру ФСБ. Именно эти люди по приказу своего руководства занимались охотой на проукраинских активистов, отжимали бизнес и выстраивали систему взаимодействия между террористами, предпринимателями и российскими кураторами.

Фактически, любой работник "МГБ" после 2015 года становился своеобразным мини-князьком, который мог "крышевать" милиционеров, отмывать террористов, занимавшихся ограблениями, изнасилованиями и убийствами, а также наоборот наказывать их, если речь шла о нападении на "своих".

Так или иначе, "МГБ" за почти 9 лет оккупации Донбасса превратилось в структуру, имеющую определенный процент любого легального и не очень бизнеса. При этом настоящее руководство этой структуры в Москве получало свои дивиденды и вообще не жаловалось на жизнь.

Так было до начала полномасштабной войны, которая полностью изменила ситуацию. Ведь решение Путина сломало генералам ФСБ все схемы, годами приносившие им сверхприбыли. Пострадали от нового вторжения и местные "спецслужбы", потому что после масштабного российского наступления со всех сторон в недореспубликах произошел бизнес-коллапс. Выстроенные годами логистические цепочки сошли на нет, большинство местных преступников отправили на фронт, а задерживать за изнасилование и убийства российских военных и требовать с них деньги за свободу строго-настрого запретили. Так что военным преступникам из состава "МГБ" пришлось довольствоваться малым и усилить "кошмар" и без того бедных предпринимателей и наладить схемы вывоза мужчин в Россию. Впрочем, теперь и этим заработкам может наступить конец. Потому что оккупанты решили окончательно "навести порядок" в Донецке и отстранить местных от любого влияния на регион.

Несколько ФСБшников уже нашли мертвыми

Как только в захваченные Россией города Донбасса прибыли работники ФСБ из приграничных российских областей, в структурах "МГБ" начались масштабные переформатирования. Новоприбывшие руководители сразу дали местным понять, что в ближайшее время их планируют заменить россиянами. Мол, после решения Путина об аннексии территорий все ведомства должны работать в соответствии с российскими стандартами. При этом большинство местных якобы не способны демонстрировать такие же показатели, как российские специалисты, ведь не имеют соответствующего образования.

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Фактически же "залетные" офицеры перекрыли местным "владельцам жизни" возможности для заработка, а также начали активно перетягивать контроль над всеми схемами на себя. "МГБшники" понемногу начинают передавать дела россиянам, но делают это "без уважения и желания". Кое-где даже советуют своим старшим "коллегам" посетить такие места, где бы ни один дончанин не появлялся. И поэтому в маленьких городах Донетчины уже нашли мертвыми двух ФСБшников, которые должны были возглавлять местные ячейки российской спецслужбы.

В общем, открытого противостояния между местными и россиянами пока не наблюдается, поскольку вся борьба продолжается в основном кулуарно. Тем не менее, "официальное" открытие ФСБ на Донетчине вполне может привести и к активным разборкам, поскольку речь идет о немалых денежных потоках.