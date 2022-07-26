Масштабный пожар возник в Буденовском районе Донецка. Серию взрывов слышали в оккупированной Горловке.

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В Страткоме ВСУ отметили, что "селитра и хлопок с полной ответственностью отнеслись к этому действу". Поэтому результат поражает.

Взрывы в Донецке

Жителей одного из районов Донецка 26 июля услышали взрывы. В другой части города начался пожар на важном объекте. Телеграм-каналы писали о возгорании нефтебазы, но тогда еще информацию не подтверждали ни оккупанты, ни наша военная разведка.

Кроме того, ночью сообщали о "прилетах" в Пролетарском районе Донецка. Местные жители писали в сети, что там нанесли прицельный удар по точке базирования российских войск.

Взрывы на складах оккупантов

В последние недели на оккупированных территориях Украины постоянно взрываются склады и военные инфраструктурные объекты.

Это явление участилось, когда в Украину поступили американские системы HIMARS. С их помощью ВСУ уничтожили 50 складов боеприпасов россиян за несколько недель.

К примеру, 24 июля взрывы прогремели в оккупированной Каховке. Местные говорили об утренней "селитре".

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