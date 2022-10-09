Уже не только грызутся: в Донецке "замминистра" стрелял в "журналиста"

Во временно оккупированном Донецке враги начали стрельбу между собой. В частности, так называемый "заместитель министра" стал стрелять в "журналиста", потому что тот начал снимать раньше, чем требовалось.

Соответствующую информацию начали писать в соцсетях и телеграм-каналах. Известно, что так называемый журналист начал снимать тогда, когда еще не были готовы декорации для съемок.

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Враги начали стрельбу между собой в Донецке

При попытке фиксации преступлений "со стороны ВСУ" был открыт огонь по "журналисту" Андрею Руденко,

– говорится в телеграм-каналах.

По предварительным данным, огонь открыл так называемый "сотрудник министерства государственной безопасности". Руденко (российский пропагандист и фанат войны) сообщил, что Александр Козарев (целый "заместитель министра" псевдореспублики) угрожал тем, что "журналист" сам был с оружием и сопротивлялся.



Так называемый "журналист" пожаловался, что в него стреляли / Скриншот 24 канала

Следует вспомнить, что российские военные обстреляли центр Донецка. Фиксировать якобы "преступления наших военных" приехал так называемый "военкор" Руденко.

Однако он прибыл раньше, чем требовалось. Тогда площадку для съемок еще не подготовили, а Руденко уже начал снимать. Поэтому по нему и начал стрелять так называемый "замминистра внутренних дел" Козарев.

Стоит вспомнить, что российская пропаганда умеет придумать оправдание для многих просчетов оккупантов или сообщить откровенную ложь. Они 8 октября начала придумывать оправдание событиям на Крымском мосту. Подробнее читайте по ссылке.

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