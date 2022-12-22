В Донецке прилетело в ресторан, где Рогозин праздновал день рождения: он ранен, – СМИ

В Донецке обстреляли кафе, где эксглава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения. Есть информация о погибших, а также раненых.

Российские телеграммы-каналы рассказывают, мол, кафе обстреляли ВСУ. Однако это традиционная риторика кафиров, чтобы скрыть свои преступления и перебросить вину, передает 24 канал.

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Вероятный "прилет" был в кафе "Шеш-Беш". Рогозин там гулял на своем дне рождения.

Есть погибшие и раненые

Пропагандисты утверждают, что погибли два человека, еще 6 – получили ранения. Среди них сам Рогозин, а также так называемый глава правительства недореспублики Виталий Хоценко. Он якобы получил легкое ранение и отказался от госпитализации.