Российские ценности: в Донецке оккупант убил и изнасиловал друга из-за намародеренного

Пока кремлевские пропагандисты и сам бункерный фюрер рассказывают своему населению о бездуховной Европе, в самом оккупационном войске и в России вообще царит ужасное моральное разложение. При этом случаи сексуальных наказаний или жутких убийств в армии страны-агрессора настолько распространены, что скрыть их нет никаких шансов.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российские командиры прекратили принимать жалобы об изнасиловании оккупантами друг друга еще летом 2022 года. Докладами о сексуальном насилии внутри захватнического войска были буквально завалены все профильные структуры.

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Понятно, что армейскому начальству, перед которым была поставлена задача захватить Киев за 3 дня, некогда отвлекаться на расследование подобных преступлений.

Спины командования прикрыты приказом

В первые же месяцы войны, когда путинская орда лишилась даже намека на нормы морали, а командиры напрямую подталкивали солдат к насилию над гражданскими, изнасилование как наказание за любые проступки стало в российской армии абсолютной нормой.

Понятно, что пострадавшие иногда молчали об инцидентах, но многие из них подавали анонимные и подписанные жалобы. Впрочем, поскольку пропагандисты годами кричали о борьбе с гомосексуалами, принимать заявления от пострадавших от изнасилований запретили на уровне министра обороны.

Сам факт того, что на проблему реагировал сам Шойгу, свидетельствует о ее чрезвычайных масштабах. Однако понятно, что реакция руководства захватнических войск, направленная на умолчание всех подобных инцидентов, отнюдь не привела к желаемому результату.

Даже наоборот, во многих штабах в ответ на многочисленные случаи дезертирства и отказов участвовать в боевых действиях стали поощрять карательные отряды для подобных инцидентов. Тем более что кадыровцев даже просить о внедрении таких показательных наказаний не нужно было.

Единственный "неудобный" момент, возникший в результате введения изнасилований как мотивации слушаться командиров, заключался в том, что иногда сами же офицеры становились объектом "повышенного внимания" со стороны бородатых приятелей Рамзана Кадырова.

Поскольку этот фактор был крайне демотивирующим для российских капитанов, майоров и иногда полковников, офицерам высшего звена пришлось выходить на самого чеченского царька, чтобы он запретил своим подчиненным трогать кого-то в звании капитан и выше.

Однако рядовой личный состав врага начал страдать от сексуального насилия еще больше. Настолько, что в сети начали массово появляться видеообращение целых бригад и батальонов оккупантов, на которых бойцы рассказывали о массовых изнасилованиях.

Кроме того, "борцы с нацизмом" являются еще теми поклонниками разнообразных сексуальных развлечений, о которых они рассказывают на камеры. К примеру, в российских соцсетях существует множество закрытых профильных сообществ, в которых военнослужащие делятся фото и видео с соответствующим контентом. По этическим причинам мы не будем публиковать ссылки и иллюстрации, но по состоянию на 17 февраля в одной из крупнейших групп находилось более 500 тысяч подписчиков, так или иначе имеющих отношение к российской армии.

Убил, изнасиловал и воюет дальше

Вполне показательный случай, отражающий ситуацию в российской армии, произошел на позициях российских оккупантов в Донецке. Два захватчика вернулись из самоволки с женской сумочкой известного бренда, которую они отобрали у местной жительницы. Впрочем, разобраться, кто отправит жене такой ценный подарок в честь Дня святого Валентина, товарищи по оружию не смогли.

Между ними произошел конфликт, мгновенно превратившийся в драку. Один из оккупантов буквально разбил голову оппонента табуреткой, однако не стал заморачиваться сокрытием преступления или собственным бегством с места происшествия. Путинский приспешник надругался над телом друга. За этим делом его и застали другие бойцы подразделения. Однако никаких вызовов "полиции", отделения извращенца-убийцы от других или хотя бы его задержания не произошло. Командование, узнавшее об инциденте, просто решило закрыть на него глаза. Погибшего списали как пропавшего без вести, а солдатам приказали никому об этом не рассказывать. Так что расслабляться русским червям нельзя нигде и никогда, потому что убить их могут даже свои друзья.