Могли взорвать начальника Еленовской колонии: в оккупированном Донецке взорвалась машина

Во временно оккупированном Донецке утром 9 декабря взорвалась машина. Вероятно, за рулем был начальник Еленовской колонии вместе с женой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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В Донецке взорвался автомобиль

Около 08:00 9 декабря в центре временно оккупированного Донецка прогремел взрыв. Как впоследствии стало известно, взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Инцидент произошел на улице Университетской. Как пишут в сети, машина взорвалась, когда была припаркована на тротуаре.

В Донецке взорвалась машина: больше – в галерее

В сети показали кадры с места событий. Так, на одном из видео – первые минуты после взрыва автомобиля. На них видно дым и то, как прохожие пытались вытащить людей из автомобиля.

Первые минуты после взрыва в Донецке: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Кадры после подрыва автомобиля: смотрите видео

Официальной информации пока нет, однако в российских телеграм-каналах пишут, что машина принадлежит начальнику Еленовской колонии. Вероятно, именно он был за рулем. Также в салоне автомобиля была его жена – она работает в оккупационном так называемом МВД.

Важно! В ночь на 29 июля 2022 года российские военные устроили теракт в одном из бараков Еленовской колонии. В результате массового убийства погибли по меньшей мере 53 пленных, еще более 130 – были ранены. По наименьшим подсчетам, в бараке, где россияне совершили теракт, было 193 украинских пленных.

Стоит заметить, что на опубликованных в сети видео – очень много российских военных. Почему именно они, а не "полицейские" или "спасатели" помогают пострадавшим после взрыва.

На другом видео видно, что женщина, которая была в салоне автомобиля, выжила. Ее госпитализировали медики, однако никакой информации о ее состоянии в сети не раскрывали.

Вероятно, состояние мужчины тяжелее. Донецкие телеграм-каналы пишут, что взрывчатка имела 150 – 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Скорее всего, ее расположили под днищем в районе места водителя, а взрыв был направлен.

Взрыв был довольно сильный, ведь в результате инцидента автомобиль серьезно поврежден. По меньшей мере – вырвано днище и бампер.

После взрыва водителя пытались спасти: смотрите видео

Оккупационный следственный комитет так называемой "ДНР" сообщил, что уже начал расследование. Там подтвердили, что в результате взрыва автомобиля пострадали два человека, однако их имена и лица не раскрывались.

Впоследствии росСМИ написали, что начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков умер, а его жене после взрыва автомобиля оторвало ногу.